VICTORIA, BC, le 25 août 2025 /CNW/ - Le ministre du Logement et de l'Infrastructure, l'honorable Gregor Robertson, au nom de l'honorable Tim Hodgson, annoncera du financement pour des infrastructures de recharge de véhicules électriques. L'annonce aura lieu à Victoria, en Colombie-Britannique. Un point de presse suivra.

Date : 27 août 2025

Heure : 9 h 15 (HP)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

