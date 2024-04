GATINEAU, QC, le 31 mars 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr, se rendra à la Victoria pour visiter Victoria Rainbow Kitchen Society pour rencontrer des invités et des bénévoles pour faire une annonce sur la capacité financière.

Un point presse suivra.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le lundi 1er avril 2024 Heure : 11 h 30 (HAP) Lieu : Victoria Rainbow Kitchen Society 500 Admirals Road Esquimalt (Colombie‑Britannique)

L'entrée et le stationnement sont accessibles par la rue Lyall.

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] avec votre nom et celui de votre bureau de presse avant 10 h (HAP) le lundi 1er avril 2024.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: (médias seulement) : Hartley Witten, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]