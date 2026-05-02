Le ministre Miller présentera les investissements dans le sport de la Mise à jour économique du printemps de 2026 visant à bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires

MONTRÉAL, le 1er mai 2026 /CNW/ - Ce samedi, le 2 mai, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, tiendra une conférence de presse à Montréal pour souligner les récents investissements dans le sport de la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous qui visent à bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le samedi 2 mai 2026

HEURE :

11 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 10 h, le samedi 2 mai. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]