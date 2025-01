GATINEAU, QC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, sera à Edmonton afin d'annoncer un financement pour la formation dans les métiers spécialisés des apprentis autochtones. Cette annonce s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour atteindre les objectifs établis dans le Plan du Canada sur le logement.

Le ministre sera accompagné par le député Randy Boissonnault.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 29 janvier 2025 Heure : 9 h 30 (HNR) Lieu : Trade Winds to Success 9755, 51 Avenue NO Edmonton (Alberta)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 8 h (HNR) le mercredi 29 janvier 2025.

