OTTAWA, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, et l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, annonceront l'attribution par l'Agence de l'investissement pour la défense de nouveaux contrats qui appuieront les opérations des Forces armées canadiennes.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le 30 mars 2026

Heure : 10 h

Endroit : Mirabel (Québec)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] au plus tard le 30 mars, à 8 h.

au plus tard le 30 mars, à 8 h. Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 30 mars » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources: Renseignements (médias seulement) : Leela Polushin, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe des relations médias, Cabinet de l'honorable Mélanie Joly, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]