/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Hodgson fera une annonce sur l'énergie nucléaire/

NEWMARKET, ON, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce importante concernant la politique du Canada sur l'énergie nucléaire. Un point de presse suivra.

Avant la conférence de presse du ministre, des responsables du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique sous embargo à l'intention des médias.

1) Séance d'information technique à l'intention des médias

Événement : Virtuel (par Zoom)

Date : Lundi 22 juin 2026

Heure : 11 h 00 (HE)

2) Conférence de presse

Événement : Hybride (en personne et en ligne)

Date : Lundi 22 juin 2026

Heure : 12 h 30 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Conditions de l'embargo

En participant, les journalistes reconnaissent avoir pris connaissance des conditions de l'embargo et s'engagent à les respecter. L'embargo sur les documents et les renseignements fournis restera en vigueur jusqu'à ce que le ministre Hodgson prenne la parole lors de la conférence de presse du 22 juin 2026. Jusqu'à la levée de l'embargo, les participants ne discuteront pas publiquement des documents ou renseignements fournis ni ne les rendront publics de quelque façon que ce soit.

La séance d'information technique se tiendra uniquement à titre informatif et sous le sceau de l'anonymat. En cas de dérogation aux conditions de l'embargo, les participants ou leur organisation pourraient se voir refuser l'accès aux futures séances d'information sous embargo organisées par le gouvernement du Canada.

Accès aux documents sous embargo

Les participants sont priés de communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias du ministère des Ressources naturelles du Canada en envoyant un courriel à [email protected] afin d'obtenir les documents d'information à l'avance. En recevant ces documents à l'avance, les participants s'engagent à les garder confidentiels jusqu'à la levée de l'embargo, tel que susmentionné.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]