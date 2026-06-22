/R E P R I S E -- Avis aux médias - La députée Idlout fera une annonce concernant l'énergie propre au Nunavut/English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
22 juin, 2026, 05:00 ET
IQALUIT, NU, le 19 juin 2026 /CNW/ - La députée du Nunavut, Lori Idlout, fera une annonce de financement au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson. Un point de presse suivra.
Date : Lundi 22 juin 2026
Heure : 13 h (HE)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au plus tard le 22 juin, à 10 h (HE), en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
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SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
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