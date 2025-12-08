OTTAWA, ON, le 5 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, tiendra une conférence de presse sur l'une des réformes les plus importantes du Code criminel du Canada depuis des générations visant à contrer les menaces modernes et à protéger les victimes.

Les personnes suivantes participeront aussi à la conférence de presse :

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

L'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité)

L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)

Patricia Lattanzio, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada

Monique St. Germain, avocate générale, Centre canadien de protection de l'enfance

Nneka MacGregor, directrice générale, WomenatthecentrE

Une rencontre avec les médias aura lieu après l'événement.

Avant la conférence de presse, des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias afin de fournir des renseignements et de répondre aux questions concernant le projet de loi.

La séance d'information technique a pour seul but de communiquer des renseignements contextuels sans mention des sources.

Séance d'information technique à l'intention des médias :

Date : Le mardi 9 décembre 2025

Heure : 10 h 30 HE

Lieu : Virtuel seulement, par le biais de la Tribune de la presse parlementaire canadienne

Conférence de presse :

Date : Le mardi 9 décembre 2025

Heure : 12 h 30 HE

Lieu : Le Salon

Centre national des Arts

1, rue Elgin

Ottawa (Ontario)

K1P 5W1

L'entrée située en face du canal Rideau, sur la ruelle Lawrence Freiman, est celle qui offre l'accès le plus direct au Salon.

Notes à l'intention des médias :

La participation à la séance d'information technique virtuelle est réservée aux membres ayant reçu l'accréditation de la Tribune de la presse parlementaire canadienne. Si vous représentez un média, mais n'êtes pas membre de la Tribune de la presse, vous pouvez écrire à l'adresse [email protected] pour obtenir une accréditation temporaire.

pour obtenir une accréditation temporaire. Les membres des médias qui souhaitent participer à la conférence de presse doivent écrire à l'adresse [email protected] , en indiquant leur nom et leur bureau de presse, pour confirmer leur présence. Nous vous prions d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

, en indiquant leur nom et leur bureau de presse, pour confirmer leur présence. Nous vous prions d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement. La conférence de presse et la rencontre avec les médias seront diffusées sur la chaîne YouTube du ministère de la Justice Canada. Les questions seront réservées aux membres des médias qui participent en personne.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Personnes-ressources: Lola Dandybaeva, Gestionnaire des Relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343 549-0347, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613 957-4207, [email protected]