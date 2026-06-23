/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Fraser tiendra une conférence de presse sur les réformes concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine pour lutter contre le vol de cuivre/

LONDON, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, tiendra une conférence de presse pour annoncer l'adoption de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (projet de loi C-14), qui comporte plus de 80 modifications ciblées au Code criminel. Le projet de loi C-14 est l'une des trois grandes réformes de la justice pénale à avoir reçu la sanction royale la semaine dernière. La conférence de presse mettra en lumière les nouvelles circonstances aggravantes prévues par la Loi pour les vols de cuivre.

Les personnes suivantes seront également présentes :

Peter Fragiskatos , député de London-Centre;

, député de London-Centre; Arielle Kayabaga , députée de London-Ouest;

, députée de London-Ouest; Josh Morgan , maire de London;

, maire de London; Ysni Semsedini, président-directeur général de London Hydro.

Une rencontre avec les médias aura lieu après l'événement.

Date : Le mercredi 24 juin 2026 Heure : 10 h 15 (HE) Lieu : 111, rue Horton Est

London (Ontario) N6A 4H6

Notes à l'intention des médias :

Les médias sont priés de confirmer leur présence en envoyant un message à l'adresse [email protected] et d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

et d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement. La conférence de presse et la rencontre avec les médias seront diffusées sur la chaîne YouTube du ministère de la Justice Canada.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources: Joannie Fogue, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-297-2431, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]