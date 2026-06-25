/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Fraser tiendra une conférence de presse sur les réformes concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine pour lutter contre le vol à l'étalage et la violence à l'encontre du personnel des transports en commun/

HALIFAX, NS, le 24 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, tiendra une conférence de presse pour annoncer l'adoption de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (projet de loi C-14), qui comporte plus de 80 modifications ciblées au Code criminel. Le projet de loi C-14 est l'une des trois grandes réformes de la justice pénale à avoir reçu la sanction royale la semaine dernière, de concert avec des mesures législatives visant à renforcer la protection contre les crimes haineux, à mieux protéger les victimes et les personnes survivantes, et à assurer la sécurité de nos enfants face aux personnes prédatrices. La conférence de presse mettra en lumière les nouvelles dispositions législatives pour lutter contre le vol à l'étalage et la violence à l'encontre du personnel des transports en commun, en tenant les personnes délinquantes responsables de leurs actes.

Les personnes suivantes seront également présentes :

Shannon Miedema , députée d'Halifax;

, députée d'Halifax; Paul MacKinnon , président de l'International Downtown Association Canada

, président de l'International Downtown Association Canada Marco D'Angelo, président-directeur général de l'Association canadienne du transport urbain

Une rencontre avec les médias aura lieu après l'événement.

Date : Le jeudi 25 juin 2026

Heure : 13 h (HA)

Lieu : Gare maritime d'Halifax

5077, rue George

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1M3

Avant la conférence de presse, les médias sont invités à assister à l'événement suivant :

Visite de commerces locaux Pete's Frootique & Fine Foods, Foreign Affair et HighMart avec le ministre Fraser et la députée d'Halifax Shannon Miediema.



Heure : 10 h (HA)

Lieu : Pete's Frootique & Fine Foods

1515, rue Dresden

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 4B1

Le ministre tiendra aussi la rencontre à huis clos suivante :

11 h (HA)

Rencontre avec des petites entreprises membres de l'International Downtown Association Canada. Parmi les personnes présentes figurent : Sue Uteck , directrice générale de la Spring Garden Area Business Association; Shannon Miedema , députée d'Halifax; Kurt Bulger , propriétaire de Jennifer's of Nova Scotia; Ross McNeil , propriétaire de la mercerie Duggers; Laura MacNutt , propriétaire de KingsPIER Vintage; Joe McGuinness , propriétaire de la brasserie irlandaise Durty Nelly's; Lucas Goltz , Downtown Halifax Business Commission/ chargé de liaison du programme Spring Garden Street.

membres de l'International Downtown Association Canada. Parmi les personnes présentes figurent :

Un résumé accompagné de photos sera disponible à l'issue de la réunion.

Notes à l'intention des médias :

Les médias sont priés de confirmer leur présence à la conférence de presse à l'adresse [email protected] et d'y arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

et d'y arriver 15 minutes avant le début de l'événement. La conférence de presse et la rencontre avec les médias seront diffusées sur la chaîne YouTube du ministère de la Justice Canada.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Joannie Fogue, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-297-2431, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]