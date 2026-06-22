/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Fraser tiendra une conférence de presse alors que de grandes réformes en matière de mise en liberté sous caution et de détermination de la peine prennent force de loi/

BRAMPTON, ON, le 18 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, tiendra une conférence de presse sur l'adoption de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (projet de loi C-14), avec plus de 80 changements ciblés apportés au Code criminel. Le projet de loi C-14 est l'une des trois importantes réformes du système de justice pénale ayant reçu la sanction royale cette semaine, aux côtés de mesures législatives visant à renforcer les protections contre les crimes haineux, à mieux protéger les victimes et les survivants, et à assurer la sécurité des enfants contre les prédateurs sexuels.

Les personnes suivantes seront également présentes :

L'honorable Doug Downey , procureur général de l'Ontario

Patrick Brown , maire de Brampton

Clayton Campbell , président de la Toronto Police Association

Thomas Carrique , commissaire de la Police provinciale de l'Ontario et président de l'Association canadienne des chefs de police

Bryan Larkin , sous-commissaire supérieur de la Gendarmerie royale du Canada

Patrick Flannery, Fédération de la police nationale, Administrateur, Région Atlantique/Centre

Nick Milinovich , Chef adjoint du Service de police régional de Peel

Une rencontre avec les médias aura lieu par la suite.

Date : Le lundi 22 juin 2026

Heure : 11 h 15 (HE)

Lieu : L'Hôtel de Ville de Brampton

2, rue Wellington Ouest

Brampton (Ontario) L6Y 4R2

Le ministre Fraser participera également à une série de réunions à huis clos et offrira une deuxième rencontre avec les médias le 24 juin.

Le 22 juin 2026

12 h 15 (HE)



Rencontre avec Clayton Campbell, président de la Toronto Police Association, pour souligner la manière dont le projet de loi C-14 permet aux services de première ligne de protéger la population canadienne et pour remercier l'association de ses contributions à ces modifications importantes.

14 h 15 (HE)



Rencontre avec les parties prenantes de la région de York pour discuter de la manière dont le projet de loi C-14 contribuera à la lutte contre la criminalité à Vaughan et pour remercier le maire et la police régionale de York de leurs contributions à ces modifications importantes:

Steven Del Duca , maire de Vaughan

, maire de Vaughan Ryan Hogan , chef adjoint, police régionale de York

, chef adjoint, police régionale de York Jenn McCue, surintendante d'état-major, police régionale de York

surintendante d'état-major, police régionale de York Blair Steer , surintendant, police régionale de York

, surintendant, police régionale de York Carl Mattinen , inspecteur, police régionale de York

, inspecteur, police régionale de York Karen Richards, gestionnaire principale, police régionale de York

Un résumé accompagné de photos sera publié après la réunion.

Le 23 juin 2026

9 h (HE)



Rencontre avec Stephen Tanner, chef du service de police régional de Halton, et Greg Sage, chef des services paramédicaux de la région de Halton, pour discuter de la manière dont les grandes réformes en matière de mise en liberté sous caution et de détermination de la peine contribueront à la lutte contre la criminalité et la violence envers le personnel de première ligne en service dans la région de Halton.

10 h 45 (HE)



Rencontre avec Paul Henderson et Flo Bellman, qui ont perdu leur fille Darian en raison de violence entre partenaires intimes, pour discuter de la manière dont le projet de loi C-14 permettra de mieux protéger les personnes contre ce type de violence.

Le 24 juin 2026

10 h 15 (HE)

Les médias sont invités à assister à une conférence de presse portant sur la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (projet de loi C-14) ainsi que sur la nouvelle circonstance aggravante prévue en matière de vol de cuivre.

Josh Morgan , maire de London

, maire de London Ysni Semsedini , président-directeur général de London Hydro

, président-directeur général de London Hydro Peter Fragiskatos , député de London-Centre

, député de London-Centre Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest

Un avis aux médias distinct sera diffusé pour cet événement.

Date : mercredi 24 juin 2026

Lieu : 111, rue Horton Est

London (Ontario)

N6A 4H6

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de confirmer leur présence à la conférence de presse à l'adresse [email protected] et d'y arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

et d'y arriver 15 minutes avant le début de l'événement. La conférence de presse et la rencontre avec les médias seront diffusées sur la chaîne YouTube du ministère de la Justice Canada.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Joannie Fogue, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-297-2431, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]