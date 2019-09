/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre des Anciens Combattants fait une déclaration visant à reconnaître les contributions des vétérans métis de la Seconde Guerre mondiale/

REGINA, le 9 sept. 2019 /CNW/ - Le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Lawrence MacAulay, et David Chartrand, ministre des Anciens Combattants, Ralliement national des Métis et président de la Fédération des Métis du Manitoba, discuteront de la reconnaissance des expériences des vétérans métis avant et après la Seconde Guerre mondiale et de ce que cela signifie pour eux. Le président Clément Chartier du Ralliement national des Métis et le président Glen McCallum de la Nation métisse de la Saskatchewan prendront également la parole lors de l'activité.

Le ministre MacAulay et d'autres participants à l'activité, notamment des vétérans métis de la Seconde Guerre mondiale, seront disponibles pour une séance de photos et pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Lieu : Légion royale canadienne, filiale de Regina

1820, rue Cornwall

Regina (Saskatchewan)



Date : Mardi 10 septembre 2019



Heure : 10 h 30 (HC)

