/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Blair fera une annonce de financement/

OTTAWA, le 23 août 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, pour une annonce de financement pour la province de l'Ontario dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Il sera accompagné par l'honorable Doug Downey, procureur général de l'Ontario, et par l'honorable Sylvia Jones, solliciteure générale de l'Ontario.

Après l'annonce, le ministre Blair, le procureur général Downey et la solliciteure générale Jones répondront aux questions des médias.

Date

Lundi 26 août 2019

Heure

14 h (HAE)

Lieu

Quartier général de Peel Regional Police

7150, chemin Mississauga

Mississauga (Ontario)

Remarque: cet événement aura lieu à l'extérieur, devant l'édifice.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. La carte d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

