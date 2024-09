OTTAWA, ON, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Veuillez noter que le chef Bob Gloade de la Millbrook First Nation et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, visiteront le Nova Scotia Native Women's Association Resiliency Centre. Ils participeront ensuite à une marche communautaire pour l'inauguration du Nora Bernard Community Centre dans la communauté de Millbrook.



Participation des médias : Les médias sont invités à se rendre au Nova Scotia Native Women's Association Resiliency Centre pour une visite du centre. La visite sera immédiatement suivie d'une marche dans la communauté de Millbrook à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation jusqu'au Nora Bernard Community Centre pour la cérémonie d'inauguration en l'honneur de Nora Bernard, militante et survivante des pensionnats.

Date : Le lundi 30 septembre 2024

Heure : La visite débutera à 9 h 15 (heure locale) au Nova Scotia Native Women's Association Resiliency Centre, au 75 Treaty Trail, Millbrook (Nouvelle-Écosse). De là, les participants se rendront au point de rencontre de la marche communautaire au 820, Willow Street, à Truro, et partiront pour la cérémonie de dévoilement à 9 h 50 (heure de l'Atlantique).

Lieux : Native Women's Association of Nova Scotia Resiliency Centre

75, Treaty Trail, Millbrook (Nouvelle-Écosse)

et

820, Willow Street, Truro

