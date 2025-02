SASKATOON, SK, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, tiendra un point de presse pour reconnaître et discuter des règlements des revendications particulières relatives aux avantages agricoles. Le ministre sera accompagné de chefs représentant les communautés des Premières Nations bénéficiaires.

Participation des médias : Les médias qui désirent assister à l'événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire au préalable auprès des Relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à : [email protected]

Les représentants des médias sont invités à se présenter 20 minutes avant le début du point de presse.

Date : Le vendredi 21 février 2025

Heure : 13 h 30 (heure du Centre)

Lieu :

Wanuskewin

La salle Deer

RR #4 Penner Road

Saskatoon, SK S7K 3J7

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]