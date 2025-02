OTTAWA, ON, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et Natan Obed, président d'Inuit Tapiriit Kanatami, annonceront des progrès dans la politique de l'Inuit Nunangat pour faire en sorte que les voix des Inuit guident les décisions fédérales.

Date : le 6 février 2025

Heure : 9 h (HE)

Lieu : Nunavut Tunngavik Inc.

Igluvut Bldg, 922 Niaqunngusiariaq

Iqaluit, NU X0A 2H0

