WINNIPEG, MB, le 7 mars 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, et le président du Comité des droits fonciers issus de traités, le chef Nelson Genaille, feront une annonce concernant les prochaines étapes des revendications territoriales actives déposées par les Premières Nations membres du Comité des droits fonciers issus de traités.

Date : Le 8 mars 2025

Heure : 8 h 30 (Heure du Centre)

Lieu :

Holiday Inn

1740, avenue Ellice

Winnipeg, Manitoba

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]