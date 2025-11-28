OTTAWA, ON, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et à l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État à la Lutte contre la criminalité, pour une annonce concernant un nouveau financement destiné à soutenir les victimes d'actes criminels. Ils seront accompagnés par des dirigeants provinciaux et municipaux, ainsi que par des représentants des forces de l'ordre.

Un point de presse sera tenu après l'événement.

Événement : En personne

Date : Vendredi 28 novembre 2025

Heure : 11 h 05 (HNP)

Lieu : Civic Hotel

13475, avenue Central

Surrey (Colombie-Britannique)

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Cole Walsh, Adjoint spécial principal, Cabinet de l'honorable Ruby Sahota, Secrétaire d'État à la Lutte contre la criminalité, [email protected]; Relations avec les médias : Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]