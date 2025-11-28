/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Anandasangaree et la secrétaire d'État Shota se pencheront sur la menace croissante que représentent les cas d'extorsion visant les particuliers et les entreprises/ English
28 nov, 2025, 09:00 ET
OTTAWA, ON, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et à l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État à la Lutte contre la criminalité, pour une annonce concernant un nouveau financement destiné à soutenir les victimes d'actes criminels. Ils seront accompagnés par des dirigeants provinciaux et municipaux, ainsi que par des représentants des forces de l'ordre.
Un point de presse sera tenu après l'événement.
Événement : En personne
Date : Vendredi 28 novembre 2025
Heure : 11 h 05 (HNP)
Lieu : Civic Hotel
13475, avenue Central
Surrey (Colombie-Britannique)
