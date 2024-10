OTTAWA, ON, le 11 oct. 2024 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, visitera la Saskatchewan et l'Alberta.

Au cours de sa visite, le ministre Anandasangaree rencontrera neuf Premières Nations signataires des traités 5, 6 et 10, participera à des célébrations communautaires et fera plusieurs annonces.

Voici les détails de sa visite :

Mardi 15 octobre :

Sturgeon Lake First Nation -

Heure : 10 h 30 (heure du Centre)

Lieu : Sturgeon Lake First Nation

740, White Buffalo Lane

Sturgeon Lake, Sask. S0J 2E1

Canada

Cumberland House First Nations -

Heure : 16 h 30 (heure du Centre)

Lieu : Cumberland House Cree Nation

Reserve Rd, Cumberland House, Sask.

S0E 0S0

Mercredi 16 octobre :

Lac La Ronge First Nation - Le ministre Anandasangaree visitera la Lac La Ronge First Nation et annoncera le règlement des revendications particulières relatives aux prestations agricoles.

Heure : 12 h 30 (heure du Centre)

Lieu : Lac La Ronge First Nation

2301, Frances Roberts Street

La Ronge, Sask. S0J 1L0

Jeudi 17 octobre :

Buffalo River Dene First Nations, Birch Narrows and English River First Nations -

Heure : 12 h 30 (heure du Centre)

Lieu : Buffalo River Dene First Nation Dillon, Sask. S0M 0S0

Vendredi 18 octobre :

Enoch Cree Nation (Traité 6) -

Avant la visite, le ministre Anandasangaree tiendra un point de presse pour discuter des revendications particulières relatives aux prestations agricoles.

Heure : 15 h (heure des Rocheuses)

Lieu : River Cree Resort and Casino

300 East Lapotac Boulevard,

Enoch, Alberta T7X 3Y3

Participation des médias : Les médias qui souhaitent assister au point de presse en personne sont priés de s'inscrire à l'avance auprès de l'équipe des relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.

[email protected].

Suivez-nous sur X :

GouvCan -- Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]