CALGARY, AB, le 25 mars 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, à Jyoti Gondek, maire de Calgary, à Matt Vermunt, directeur des acquisitions et du nouvel aménagement de la HomeSpace Society, Dennis Aucoin, vice-président, Immeubles Hopewell Residential, et Martina Jileckova, directrice générale d'Onward Homes.

Logo du Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Date : 26 mars 2024 Heure : 9 h (HNR) Lieu : Hope Heights 117, 12 Ave. NW Calgary, AB T2M 0C4 L'évènement a lieu à l'extérieur, devant l'immeuble. Une place de stationnement sur la rue est offerte.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]