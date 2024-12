FORT PROVIDENCE, NT, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et à Michael Vandell, chef de la Première Nation Deh Gáh Got'îê.

Date : 6 décembre 2024



Heure : 14 h 10 T.N.-O.



Emplacement : École primaire et

secondaire Deh Gáh

Got'îê sur DehCho

Drive, Fort Providence,

NT, X0E 0L0





Pour en savoir plus : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]