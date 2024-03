COMTÉ DE KINGS, NS, le 8 mars 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Kody Blois, député fédéral de Kings Hants, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et à Peter Muttart, maire de la municipalité du comté de Kings, et à Jamie Myra, maire de la Ville de Lunenburg.

Date : 11 mars 2024

Heure : 11 h (HNA)

Lieu : 44, avenue Fairbanks New Minas, N.-É. B4P 0B6 (L'évènement a lieu dans l'aire ouverte du cul-de-sac. L'adresse est située à proximité de la délimitation entre New Minas et Greenwich. Fairbanks est situé sur la route 1, à 400 mètres à l'Ouest du service d'incendie bénévole de Greenwich.)



