/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À WENDAKE/

WENDAKE, QC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Pierre Picard, Grand Chef de la Nation Wendat et Yves Sioui, Chef responsable au développement économique, pour une annonce en matière de logement.

Date : 5 juin 2026



Heure : 11 heures (HE)



Lieu : 125, rue Ennonweh (rue des Femmes), Wendake, G0A 4V0

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]