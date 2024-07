VANCOUVER, BC, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, ainsi qu'à Brenda Bailey, députée provinciale de Vancouver-False Creek, Sarah Kirby-Yung, mairesse adjointe de Vancouver; et Deb Lester, directrice générale, Covenant House, pour l'annonce.

Date: Le 19 Juillet, 2024 Heure: 10 H 30 HAP Lieu: 326 Rue Pender Ouest

Vancouver, HAP V6B1T1

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]