/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À TORONTO/English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
07 juin, 2026, 08:00 ET
07 juin, 2026, 08:00 ET
TORONTO, le 5 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Leslie Church, députée de Toronto--St. Paul's, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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8 juin, 2026
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Heure :
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10 :00 (HE)
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Lieu :
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389 rue Cleveland, Toronto,
Ontario, M4S 2X1
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Note: l'événement aura lieu à l'extérieur sur un chantier de construction actif. Tous les participants doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI), incluant un casque et des bottes à embout d'acier.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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