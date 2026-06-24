AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À ST. CATHARINES

ST. CATHARINES, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Chris Bittle, député de St. Catharines, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Mat Siscoe, maire de St. Catharines, pour une annonce en matière de logement.

Date : 25 juin 2026 Heure : 11 h 00 HE Lieu : 159 rue Ontario St. Catharines (Ontario) L2N 4N9

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]