AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À HAMILTON

HAMILTON, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Aslam Rana, député de Hamilton-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, aux côtés de John-Paul Danko, député de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, et de Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain pour une annonce en matière de logement.

Date : 25 juin 2026 Heure : 11 H 00 (HE) Lieu : 95 rue Dundurn sud, Hamilton, Ontario, L8P4K1

Note : l'événement aura lieu à l'extérieur.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]