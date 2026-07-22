/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SHELBURNE/

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Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

22 juil, 2026, 06:00 ET

SHELBURNE, NS, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre à Jessica Fancy, députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Penny Smith, préfète de la Municipalité du district de Shelburne, pour une annonce en matière de logement.

Date :

22 juillet 2026

 

Heure :

 

10 h HA

 

Lieu :

 

414, promenade Woodlawn

Shelburne (Nouvelle-Écosse)

B4V 1A5

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

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Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)