GATINEAU, QC, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, qui fera une annonce en matière de logement au nom du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 1er août 2024 Heure : 10 h (HAE) Lieu : 82 avenue Wilson Kitchener (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 9 h (HAE) le jeudi 1er août 2024.

Renseignements (médias seulement) : Geneviève Lemaire, Attachée de presse et conseillère en communication, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada