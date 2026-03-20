KEMPTVILLE, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Bruce Fanjoy député de Carleton, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Nancy Peckford, mairesse de la municipalité de North Grenville, pour une annonce en matière de logement.

Date : 20 mars , 2026 Heure : 14 H 30 (HE) Lieu : 15 Campus Drive,

Kemptville, Ontario,

K0G 1J0 Remarque: L'événement aura lieu à

l'extérieur sur un chantier de

construction actif. Tous les participants

doivent porter un équipement de

protection individuelle (EPI), incluant

un casque et des bottes à embout

d'acier.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]