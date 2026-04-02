INUVIK, NT, le 1er avril 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à l'honorable Lucy Kuptana, Ministre responsable d'Habitation Territoires du Nord-Ouest et Ministre responsable de la condition de la femme, pour une annonce en matière de logement.

Date : 2 avril 2026



Heure : 13 h 00 HAR



Lieu : Aéroport Mike Zubko d'Inuvik

Terminal principal

Inuvik, Territoires du Nord-Ouest

X0E 0T0

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]