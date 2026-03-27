GUELPH, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Dominique O'Rouke, députée de Guelph, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à Matthew Rae, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, Mike Schreiner, député provincial de Guelph, Chris White, préfet du comté de Wellington, et Linda Busuttil, conseillère municipale et présidente du Comité mixte des services sociaux et des transports ambulanciers, pour une annonce en matière de logement.

Date : 27 mars 2026 Heure : 11 H 00 (HE) Lieu : 60 route Fife, Guelph, Ontario, N1H 6Y2

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]