/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À ABBOTSFORD/ English
Nouvelles fournies parGouvernement du Canada
18 mars, 2026, 09:00 ET
ABBOTSFORD, BC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Ernie Klassen, député fédéral de Surrey-Sud--Whiterock, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, à Matt Dirks, chef de la direction, Communitas Supportive Care Society pour une annonce sur le logement.
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Date :
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Le 18 mars 2026
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Heure :
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12 h (HP)
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Lieu :
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RSVP à [email protected]
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Pour plus d'informations sur le lieu
SOURCE Gouvernement du Canada
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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