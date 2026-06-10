/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Québec souligne les initiatives de lutte contre le racisme et la discrimination/

QUÉBEC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, M. Lionel Carmant, invite les représentantes et représentants des médias à la cinquième cérémonie de remise des prix Pour un Québec sans racisme.

Les journalistes qui souhaitent couvrir l'événement doivent confirmer leur présence avant le 10 juin à 16 h, en précisant leur nom et le média à l'adresse suivante : [email protected].

Date : Le 10 juin 2026



Heure : 18 h 00



Lieu : Québec





** L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Sources : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438-821-6755; Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]