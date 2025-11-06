Avis aux médias - Le gouvernement du Québec inaugure le nouveau pont Rouge à Saint-Clément

SAINT-CLÉMENT, QC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une prise d'images soulignant l'inauguration du nouveau pont Rouge de Saint-Clément.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 7 novembre 2025



HEURE : 14 h 30



LIEU : Accès au stationnement par la route Sainte-Anne

1, route Sainte-Anne, Saint-Clément (Québec) G0L 2N0

Lien Google Maps :

https://maps.app.goo.gl/grDMKcKtq9Y9dWqK9

Le port d'équipements de sécurité individuel sera obligatoire pendant toute la visite.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à [email protected].

Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable