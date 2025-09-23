OTTAWA, ON, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, à l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), ainsi qu'à Robert J. Walsh, chef de police du Service de police régional du Cap-Breton, lors d'une conférence de presse sur le Programme d'indemnisation pour les armes à feu de style arme d'assaut.

Avant la conférence de presse, des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique sous embargo à l'intention des médias. Les journalistes auront l'occasion de poser des questions aux fonctionnaires présents sous le couvert de l'anonymat.

1.Séance d'information technique à l'intention des médias

Événement : Hybride (en personne et virtuel)

Date : mardi 23 septembre 2025

Heure : 11 h 30 (HAE)

Lieu :

Théâtre national de la presse

Édifice Sir-John-A.-Macdonald, salle 200

144, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

2. Conférence de presse

Événement : En personne

Date : mardi 23 septembre 2025

Heure : 12 h 30 (HAE)

Lieu :

Foyer de la Chambre des communes, édifice de l'Ouest

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Remarques à l'intention des médias :

Seuls les membres de la Tribune de la presse peuvent participer à la séance d'information technique et à la conférence de presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]; Relations avec les médias, Service de police régional du Cap-Breton, 902-574-2442, [email protected]