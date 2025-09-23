/R E P R I S E --Avis aux médias - Le gouvernement du Canada tiendra une séance d'information technique suivie d'une conférence de presse sur le Programme d'indemnisation pour les armes à feu de style arme d'assaut/ English
23 sept, 2025, 07:00 ET
OTTAWA, ON, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, à l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), ainsi qu'à Robert J. Walsh, chef de police du Service de police régional du Cap-Breton, lors d'une conférence de presse sur le Programme d'indemnisation pour les armes à feu de style arme d'assaut.
Avant la conférence de presse, des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique sous embargo à l'intention des médias. Les journalistes auront l'occasion de poser des questions aux fonctionnaires présents sous le couvert de l'anonymat.
1.Séance d'information technique à l'intention des médias
Événement : Hybride (en personne et virtuel)
Date : mardi 23 septembre 2025
Heure : 11 h 30 (HAE)
Lieu :
Théâtre national de la presse
Édifice Sir-John-A.-Macdonald, salle 200
144, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
2. Conférence de presse
Événement : En personne
Date : mardi 23 septembre 2025
Heure : 12 h 30 (HAE)
Lieu :
Foyer de la Chambre des communes, édifice de l'Ouest
111, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
Remarques à l'intention des médias :
- Seuls les membres de la Tribune de la presse peuvent participer à la séance d'information technique et à la conférence de presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.
