/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada souligne un financement visant à réduire les obstacles à la reconnaissance des titres de compétences au Nouveau-Brunswick/

GATINEAU, QC, le 10 août 2026 /CNW/ -- Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles, sera à Fredericton pour souligner un financement qui aidera le Nouveau-Brunswick à réduire les obstacles à la reconnaissance des titres de compétences étrangers.

Elle accompagnera le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick, l'honorable Jean-Claude d'Amours.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'allocution.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mardi 11 août 2026 Heure : 14 h 30 (HAA) Lieu: Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick 183, chemin Hanwell Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Rebecca Howland, Communications, Ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]