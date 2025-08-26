VANCOUVER, BC, le 22 août 2025 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), réaffirmera l'appui du gouvernement du Canada aux communautés 2ELGBTQI+ et soulignera les réalisations du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+.

Date: Le 26 août 2025



Heure: 10 h 30 (HAP)



Lieu: Les renseignements concernant le lieu seront communiqués après l'inscription.

Notes aux médias: Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire d'ici le 26 août 2025 à 9 h 30 (HAP), en envoyant un courriel à [email protected].

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), ⁠343-551-0457, [email protected]; Relation avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]