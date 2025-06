GATINEAU, QC, le 20 juin 2025 /CNW/ - M. Alex Benay, sous-ministre délégué, Services publics et Approvisionnement Canada, présentera une quatrième mise à jour sur les progrès réalisés dans la configuration et la mise à l'essai de la solution de ressources humaines (RH) et de paye Dayforce. Il discutera également des travaux en cours visant à améliorer les opérations actuelles de RH et de paye, ainsi que des efforts continus en vue de normaliser et de simplifier les pratiques à cet égard dans l'ensemble de la fonction publique. M. Benay pourra répondre aux questions après la présentation. Veuillez noter que les renseignements fournis dans cette mise à jour pourront être attribués à la source.

Date : Le lundi 23 juin 2025 Heure : 14 h 30 (heure de l'Est) Lieu : Théâtre national de la presse

180, rue Wellington, pièce 325

Ottawa, Ontario

Renseignements à l'intention des médias

En ligne : Les détails de la séance d'information seront communiqués par l'entremise de la Tribune de la presse. La participation à la partie questions-réponses de cet événement se fera en personne ou par Zoom et est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent écrire à [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Téléconférence : Pour écoute de la présentation seulement.

Numéro à composer : 613-209-3054

Numéro d'identification du webinaire : 632 0963 6412

Code d'accès du participant : 465756

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]