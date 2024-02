GATINEAU, QC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, sera à Whitehorse, accompagnée par le premier ministre du Yukon, l'honorable Ranj Pillai et par la ministre de la Santé et des Affaires sociales du Yukon, l'honorable Tracy-Anne McPhee, afin d'annoncer l'octroi de fonds dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers qui offrira aux professionnels de la santé formés à l'étranger le soutien et l'expérience dont ils ont besoin pour occuper un emploi dans le secteur canadien des soins de santé.

L'annonce sera faite au nom du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault.

La ministre Valdez sera accompagnée par le député du Yukon, Brendan Hanley.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mardi 20 février 2024 Heure : 10 h (HNR) Lieu : Hôpital général de Whitehorse 5, Hospital Road Whitehorse (Yukon)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 8 h (HNR) le mardi 20 février 2024. Veuillez préciser si vous assisterez à l'événement en personne ou par téléconférence. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: (médias seulement) : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]