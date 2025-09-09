GATINEAU, QC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, soulignera le financement visant à soutenir la formation pour la main-d'œuvre du Canada dans le secteur de l'énergie, qui est en pleine évolution.

La ministre sera accompagnée par la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Eleanor Olszewski, et du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mardi 9 septembre 2025 Heure : 14 h 15 (HAR) Lieu : Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) 10065, avenue Jasper Edmonton (Alberta)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

