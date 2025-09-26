GATINEAU, QC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable ministre des Relations Couronne-Autochtones, Rebecca Alty, sera à Yellowknife afin de faire une annonce pour souligner un investissement fédéral par l'entremise du Fonds de formation pour les emplois durables afin de soutenir le projet Sustainable North: Our Workforce (SNOW).

L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 26 septembre 2025 Heure : 13 h 30 (HAR) Lieu : Mine Training Society

5110 49th Street

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]