/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada investira dans l'éducation et l'aide à l'emploi pour les jeunes/ English
Nouvelles fournies parEmploi et Développement social Canada
02 sept, 2025, 07:00 ET
GATINEAU, QC, le 29 août 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, sera à Toronto pour annoncer du financement destiné aux jeunes afin de faire en sorte que la prochaine génération soit prête à diriger, et à réussir dans l'économie de demain.
Un point de presse suivra l'annonce.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.
|
Date :
|
Le mardi 2 septembre 2025
|
Heure :
|
10 h 30 (HAE)
|
Lieu :
|
Prepr Foundation Spaces
Notes pour les médias :
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.
SOURCE Emploi et Développement social Canada
Renseignements : Aissa Diop, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]
