GATINEAU, QC, le 29 août 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, sera à Toronto pour annoncer du financement destiné aux jeunes afin de faire en sorte que la prochaine génération soit prête à diriger, et à réussir dans l'économie de demain.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mardi 2 septembre 2025 Heure : 10 h 30 (HAE) Lieu : Prepr Foundation Spaces

7e étage

180 John Street

Toronto (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

