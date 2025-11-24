/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce visant à soutenir l'accès aux services de santé pour les communautés francophones en situation minoritaire en Manitoba/ English
24 nov, 2025, 08:00 ET
WINNIPEG, MB, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Ginette Lavack, députée de St. Boniface-St. Vital, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce pour appuyer l'accès aux services de santé en français pour les communautés francophones en Manitoba.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
24 novembre 2025
Heure
9 h 30 (HC)
Lieu
Winnipeg (Manitoba)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/65771523066
Code d'accès : 251124
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
