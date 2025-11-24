WINNIPEG, MB, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Ginette Lavack, députée de St. Boniface-St. Vital, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce pour appuyer l'accès aux services de santé en français pour les communautés francophones en Manitoba.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

24 novembre 2025

Heure

9 h 30 (HC)

Lieu



Winnipeg (Manitoba)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/65771523066

Code d'accès : 251124

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

