24 nov, 2025, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires et le Fonds d'accès à la santé buccodentaire.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 24 novembre 2025
Heure
9 h (HNE)
Lieu
Montréal (Québec)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.
Les médias peuvent également se joindre par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66890868249
Code d'accès : 656606
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]
