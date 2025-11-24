MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires et le Fonds d'accès à la santé buccodentaire.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 24 novembre 2025

Heure

9 h (HNE)

Lieu

Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66890868249

Code d'accès : 656606

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

