KESWICK RIDGE, NB, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, fera une annonce concernant l'amélioration de l'accès à Internet haute vitesse dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick.

Une période de questions suivra.

Date : Le mercredi 13 mai 2026

Heure : 10 h 30 (heure de l'Atlantique)

Lieu :

Ferme Coburn

107, route 616

Keswick Ridge (Nouveau-Brunswick)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]