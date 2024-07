SUDBURY, ON, le 8 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada, Marc G. Serré, député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, et Viviane Lapointe, députée de Sudbury, feront une annonce concernant le Régime canadien de soins dentaires.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date : Le mardi 9 juillet 2024

Heure (locale) : 10 heures

Endroit : Sudbury, Ontario

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias doivent s'inscrire à l'avance en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse courriel et le média qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] avant le mardi 9 juilllet, à 8 heures (HE).

avant le mardi 9 juilllet, à 8 heures (HE). Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 9 juillet » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement vous seront communiqués lors de votre inscription.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45 (HE).

Renseignements (médias seulement) : Guillaume Bertrand, Conseiller principal aux communications et Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 418-564-9571, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]