HAY RIVER, NT, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et à R.J Simpson, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, pour une annonce importante en matière de logement.

Date : Le 29 novembre 2024 Heure : 11 h 30 HNR Emplacement : 66, promenade Capital, Hay River, T.N.-O., X0E 0R0





SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]