VANCOUVER, BC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 31 octobre 2025

Heure

10 h (HAP)

Lieu

Vancouver (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/67491751749

Code d'accès : 335882

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.



