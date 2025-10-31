/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce au sujet des soins dentaires en Vancouver/ English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
31 oct, 2025, 10:00 ET
VANCOUVER, BC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 31 octobre 2025
Heure
10 h (HAP)
Lieu
Vancouver (Colombie-Britannique)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.
Les médias peuvent également se joindre par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/67491751749
Code d'accès : 335882
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
X : @GouvCanSante
Facebook : Canadiens en santé
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]
Partager cet article