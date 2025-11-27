/A N N U L É -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce au sujet des soins dentaires en Colombie-Britannique/ English
27 nov, 2025, 17:27 ET
VICTORIA, BC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - L'honourable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés), au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires et soulignera le financement provenant du Fonds d'accès à la santé buccodentaire.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 28 novembre 2025
Heure
11 h 30 (HNP)
Lieu
L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :
Collège Camosun - Campus Lansdowne
Clinique dentaire
3100, chemin Foul Bay
Victoria (Colombie-Britannique)
V8P 5J2
Les médias peuvent également se joindre par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69799591389
Code d'accès : 718130
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]
